Bremen zählt Kinder bei Kontaktbeschränkung nicht mit

Bremen. Die neuen strengen Kontaktbeschränkungen werden im Bundesland Bremen nicht für Kinder gelten. "Kinder unter 12 Jahren zählen nicht mit", sagte der Sprecher des Bremer Senats, Christian Dohle, am Freitag. Nach der neuen Corona-Verordnung darf sich vom kommenden Montag an ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen - zuzüglich Kinder unter 12 Jahren. "Es geht um Betreuungsmöglichkeiten. Eine strikte Handhabung würde ganz viele Betreuungsmöglichkeiten zerschlagen", erklärte der Sprecher den Hintergrund der Ausnahme für Kinder. Der Geschäftsordnungsausschuss der Bremischen Bürgerschaft wollte sich am Freitagnachmittag mit der neuen Verordnung befassen, die Zustimmung gilt als sicher. Die neuen Regeln sollen vom kommenden Montag an gelten. Über die Bremer Ausnahme für Kinder hatte zunächst der "Weser Kurier" berichtet.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag auf Verschärfungen der Corona-Regeln geeinigt. Kontakte sollten demnach auf einen Haushalt und eine weitere Person begrenzt werden - anders als bisher sollten Kinder unter 14 Jahren mitzählen. Inzwischen haben mehrere Länder Ausnahmen für Kinder angekündigt.

Niedersachsen will den Bund-Länder-Beschluss konsequent umsetzen. "Wir betrachten in der Tat jede Person, egal wie alt sie ist, als zu zählende Person", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Die Regel sei notwendig, um die Kontakte weiter einzuschränken. Ausnahmen von der sogenannten Eins-plus-eins-Regel sieht die niedersächsische Verordnung neben unterschiedlichen Betreuungsformen für die Begleitung von Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigen sowie für Kinder mit geschiedenen oder getrennt lebenden Eltern vor.