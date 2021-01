Behrendt vor Debüt: Diakhité-Transfer "nicht einfach"

Braunschweig. Der Tabellen-15. Eintracht Braunschweig will im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga seine Abwehr umbauen. Der neue Innenverteidiger Brian Behrendt soll schon beim Montagabendspiel gegen Fortuna Düsseldorf zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Und auch der senegalesische Probespieler Oumar Diakhité hinterlässt nach Angaben von Trainer Daniel Meyer bislang einen sehr guten Eindruck und darf sich zumindest Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen.

"Er wird sicherlich von Anfang an spielen. Da muss man kein Lotto spielen", sagte Meyer am Freitag über den von Arminia Bielefeld verpflichteten Behrendt. Der 29-Jährige stieg zwar im Sommer zum ersten Mal in seiner Karriere in die Bundesliga auf. Nach nur drei Kurzeinsätzen in dieser Saison entschied er sich aber trotzdem für den vermeintlichen sportlichen Rückschritt in die zweite Liga.

"Ich hatte tolle Jahre in Bielefeld, bin aber auch sehr rational. So wie sich das letzte halbe Jahr entwickelt hat, stelle ich mir das Profifußball-Dasein nicht vor", sagte Behrendt. "Da fehlte mir das Vertrauen, das konnte ich nicht nachvollziehen. Als das Angebot aus Braunschweig kam, musste ich nicht lange überlegen, weil ich in Braunschweig die Möglichkeit habe, Fußball zu spielen. Das ist das, wofür man aufsteht: Fußball zu spielen, der Beste auf seiner Position sein zu wollen. Ich stehe zu 1000 Prozent hinter der Entscheidung."

Der 27 Jahre alte und 1,90 Meter große Diakhité spielte bis Juli 2020 für Desportivo Aves in der ersten portugiesischen Liga, ehe der Club aus wirtschaftlichen Gründen in die dritte Liga zwangsversetzt wurde. "Er ist für uns ein sehr interessanter Spieler, der über eine unfassbare Physis verfügt. Die Eindrücke sind bisher sehr gut", sagte Meyer über den Senegalesen. Wegen der Probleme seines bisherigen Arbeitgebers sei es "am Ende aber nicht ganz so einfach, die Dinge zu realisieren. Wir prüfen zurzeit nicht nur die sportliche, sondern auch die formelle Seite", erklärte der Braunschweiger Coach.