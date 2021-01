Drei junge Männer sollen Brand verursacht haben

Bremen. Nach einem Brand in einem Bremer Mehrfamilienhaus ermittelt die Kriminalpolizei wegen schwerer Brandstiftung gegen drei junge Männer. Die Verdächtigen im Alter von 18, 20 und 26 Jahren wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Geklärt werde, ob sie den Brand vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hätten, sagte eine Sprecherin.

Der Brand hatte am Donnerstag eine Dachgeschosswohnung zerstört. Die Feuerwehr rettete nach eigenen Angaben zehn Menschen und einen Hund unverletzt aus dem Haus. Die drei jungen Männer verhielten sich nach Angaben der Polizei am Brandort verdächtig und verwickelten sich in Widersprüche. Deshalb seien sie festgenommen worden.