Betrunkener Ehemann droht Frau und Polizei mit Messer

Bremen. Ein betrunkener Ehemann hat in Bremen mit einem Messer erst seine Frau und dann die zu Hilfe gerufenen Polizisten bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die 32-jährige Frau am Vorabend Alarm geschlagen, weil ihr Mann sie in der Wohnung angreife. Als die Beamten eintrafen, baute sich der 38-Jährige mit einem Messer im Treppenhaus vor ihnen auf und drohte: "Ich steche euch ab." Die Polizisten zogen ihrerseits die Pistolen, da ließ der Mann das Messer fallen und sich festnehmen. Er verbrachte die Nacht hinter Gittern und darf für mehrere Tage die Wohnung nicht betreten. Die Ehefrau erlitt leichte Verletzungen.

( dpa )