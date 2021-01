Tagesausflügler stoppen: Landkreis erlässt Rodelverbot

Holzminden/Goslar. Als erster Landkreis in Niedersachsen hat Holzminden das Betreten vieler Rodelwiesen vorübergehend verboten. Verstöße werden mit bis zu 25 000 Euro Bußgeld geahndet, wie es in der ab Freitag geltenden Allgemeinverfügung heißt. Rechtsgrundlage ist demnach das Infektionsschutzgesetz. Der seit Wochen rege besuchte Harz sträubt sich gegen ein Rodelverbot und verweist auf die Weitläufigkeit des Mittelgebirges.

Viele Einwohner und Tagestouristen kommen auf Parkplätzen sowie Ski-und Rodelhängen zusammen, ohne dass der erforderliche Mindestabstand eingehalten werden könne, hieß es in der Verfügung des Landkreises Holzminden. Da sich die Infektionslage nicht auf einzelne Hotspots zurückführen lasse, sehe sich der Kreis zu Schließungen von Wintersportplätzen veranlasst. Von dem Verbot betroffen sind demnach Bereiche des Höhenzuges Hochsolling, des Hils, des Iths sowie ein Stück des Köterberges. Die Verfügung gilt zunächst bis zum 13. Januar.

"Hier waren gestern 300 bis 400 Personen auf einer Rodelwiese, es war einfach zu voll", sagte Jörg Henke, Leiter des Ordnungsamtes in Eschershausen (Stadtoldendorf), der am Freitag Kontrollen am Höhenzug Ith leitete. Im Harz war es nach Angaben eines Polizeisprechers unter der Woche deutlich ruhiger als am vergangenen Wochenende.

Eine Sperrung sei im weitläufigen Harz weder machbar noch verhältnismäßig, sagte der Landrat des Kreises Goslar, Thomas Brych (SPD) bereits am Donnerstag. In den vergangenen Wochen hatten sich in dem Mittelgebirge kilometerlange Staus gebildet, nachdem viele Ausflügler sich entgegen aller Mahnungen auf den Weg gemacht hatten.

Der Kreis hatte daraufhin beschlossen, unter anderem deutlich mehr Polizei und Ordnungskräfte in die Ausflugsgebiete zu schicken und den Verleih von Wintersportgeräten wie Skiern und Schlitten an Wochenenden und Feiertagen verboten. Falschparker sollen abgeschleppt und Straßen gegebenenfalls gesperrt werden. "Sollte die Besuchersituation am Wochenende aus dem Ruder laufen, werden wir sofort reagieren und die nötigen Maßnahmen umsetzen", sagte Brych.

Weißes Winterwetter zog zuletzt auch viele Ausflügler in den Deister. Die Parkplätze rund um den Höhenzug bei Hannover waren oft schon am Morgen voll. Ordnungsamt und Polizei ließen Falschparker auf Waldwegen und am Straßenrand abschleppen. Verboten sind Spaziergänge im Schnee nicht, allerdings müssen die Corona-Regeln eingehalten werden. Ein Rodelverbot wie in Holzminden sei für die Region Hannover im Moment nicht in Planung, sagte Sprecherin Christina Kreutz. "Wir beobachten die Situation aber weiter."