Corona-Impfungen für Klinik-Mitarbeiter angelaufen

Hannover/Göttingen. Die niedersächsischen Unikliniken haben damit begonnen, ihre Mitarbeiter gegen Covid-19 zu impfen. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) erhielten die ersten Beschäftigten am Donnerstag die Spritze. Als erstes wurden Mitarbeiter geimpft, die mit Covid-19-Patienten zu tun haben - etwa auf den Intensivstationen oder in der Notaufnahme.

Beide Kliniken erinnerten daran, dass sich auch die Geimpften weiter strikt an die Hygienemaßnahmen halten müssen. "Die erste Impfung bietet nur einen sehr geringen Schutz. Zudem wissen wir derzeit nicht, ob nicht auch geimpfte Menschen das Virus weiterverbreiten können - dazu fehlen noch jegliche Studien", erklärte der kommissarische Vizepräsident der MHH, Tobias Welte.

An der MHH wurden zunächst rund 50 Beschäftigte geimpft, die UMG rechnete für den ersten Tag mit 20 bis 50 Impfungen. Die Impfdosen waren erst am Mittwoch geliefert worden.