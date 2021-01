SV Meppen verpflichtet Mittelstürmer Tom Boere aus München

Meppen. Der SV Meppen hat seinen Kader kurz vor Beginn des zweiten Saisonteils in der 3. Fußball-Liga noch einmal verstärkt. Die Emsländer haben Mittelstürmer Tom Boere vom Ligarivalen Türkgücü München verpflichtet. Der 28 Jahre alte Niederländer unterschrieb einen Vertrag über ein halbes Jahr. Boere durchlief die Nachwuchsakademie von Ajax Amsterdam und spielte in den Niederlanden unter anderem für den FC Twente Enschede. "Tom hat in vielen Spielen bewiesen, welche Torgefahr von ihm ausgeht", sagte Meppens Trainer Torsten Frings.

( dpa )