Defekt sorgt für Brand: Mehr als 500 000 Euro Schaden

Feuerwehrkräfte rennen bei einem Einsatz die Straße an einer brennenden Lagerhalle entlang.

Langenhagen. Nach einem Feuer bei einem Reifenhandel in Langenhagen gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus. Der Schaden liegt nach Schätzungen bei mehr als 500 000 Euro. Nach Angaben vom Donnerstag ging der Brand am Vortag von einer Stromleitung in einer Zwischendecke aus. Die betroffene Lagerhalle mit Reifen und Schmierstoffen im Norden der Region Hannover wurde komplett zerstört, beschädigt wurden zudem ein angrenzendes Wohnhaus und eine weitere Lagerhalle.

Ein Feuerwehrmann und ein Polizist wurden bei dem langwierigen Einsatz verletzt. Über mehrere Stunden bekämpfte die Feuerwehr die Flammen in dem Komplex, in dem auch Gasflaschen lagerten. Deswegen sei es immer wieder zu kleineren Explosionen gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Langenhagen.