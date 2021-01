Kirche Bode will bei Frauenrechten in der Kirche am Ball bleiben

Osnabrück. Der katholische Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, will bei der Frage, Frauen mehr Rechte in der Kirche zu geben, nicht lockerlassen. "Die Weihe zur Diakonin würde ich mir wünschen", sagte Bode der Deutschen Presse-Agentur in Osnabrück. Er erwarte zwar nicht, dass es dazu in absehbarer Zeit komme. "Wir müssen aber trotzdem diese Frage stellen, denn Veränderungen wurden in der Kirche immer lange vorbereitet", sagte der Bischof. Veränderungen benötigten in der Kirche immer viel Zeit.

Das Diakonat passe zu den vielen diakonischen Tätigkeiten, die Frauen bereits in der Kirche übernommen hätten. Allerdings seien dafür auch Veränderungen im Weiheverständnis der katholischen Kirche notwendig. Nach katholischer Lehre ist das Diakonat die erste Stufe des Weihesakraments, der die Weihe zum Priester und zum Bischof folgen. Diese Ämter sind bislang nur Männern vorbehalten.

Es müsse zumindest erlaubt sein, die Frage zu stellen, ob solche Veränderungen möglich seien. "Wir müssen an diesen Dingen dranbleiben, um sie neu zu sehen", forderte Bode. Die Veränderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils seien auch nur dank jahrzehntelanger Vorarbeiten möglich gewesen.

Die Forderung, Frauen mehr Rechte in der Kirche zu geben, gebe es längst nicht mehr allein in Deutschland, betonte Bode. "Inzwischen denken junge Leute auf der ganzen Welt darüber nach, wie sich Frauen in der Kirche auch auf neue Weise beteiligen können", sagte der Bischof. In dieser Frage gebe es eine weltweite Vernetzung.