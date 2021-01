Emmendorf. Bei Baumfällarbeiten ist ein 33 Jahre alter Mann am Mittwoch in Emmendorf im Landkreis Uelzen rund neun Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, fiel der Mann aus noch ungeklärtem Grund aus dem Frontladerkorb eines Traktors. Eine technische Ursache sei nicht auszuschließen, sagte sie. Der schwer verletzte Mitarbeiter einer Waldarbeiterfirma wurde in eine Spezialklinik gebracht.

( dpa )