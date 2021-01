Kultusminister: Distanzunterricht "keine Ferien"

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister in Niedersachsen.

Hannover. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat betont, dass der Schulunterricht trotz der verschärften Corona-Regeln nach dem Ferienende am 11. Januar weitergeht. Zwar sollen viele Schüler zu Hause bleiben, um Ansteckungen zu verhindern. Der SPD-Politiker betonte am Mittwoch aber zum Distanzunterricht: "Das sind keine Ferien, das ist keine inhaltliche Schulschließung." Für einen gelungenen Unterricht brauche es dabei "einen Mix an Maßnahmen", das Ziel seien weder mehrstündige Videokonferenzen noch die reine Abarbeitung ausgedruckter Arbeitsblätter.

Mit Blick auf die Abschlussklassen versicherte der Minister, dass sich niemand Sorgen um seinen Abschluss machen müsse. "Kein Prüfling wird wegen Corona den Abschluss nicht bekommen", sagte Tonne. Jeder Schüler solle eine faire Prüfung auf Basis des tatsächlich behandelten Unterrichtsmaterials bekommen.

Je nach Schulform und Jahrgang findet der Unterricht in Niedersachsen bis Ende des Schulhalbjahres drei Wochen lang entweder mit geteilten Klassen im Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht oder komplett zu Hause statt. An Präsenzunterricht mit ganzen Klassen sei derzeit nicht zu denken, sagte Tonne.