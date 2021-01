Frau überfährt Rentner mit Auto: Tödlich verletzt

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen.

Uslar. In Uslar (Kreis Northeim) hat eine 36-Jährige mit ihrem Auto einen älteren Mann überfahren und dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte der Rentner (77) am späten Dienstagnachmittag gerade die Bahnhofstraße überquert, als der Wagen der Frau ihn erfasste. Der Fußgänger starb kurz darauf trotz Wiederbelebungsversuchen. Ein Sachverständiger soll nun untersuchen, warum es zu der Kollision kam. Die Polizei musste die Straße rund um die Unfallstelle mehrere Stunden lang sperren.