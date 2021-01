Wolken und leichter Schnee in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen. Das Wetter in Niedersachsen und Bremen zeigt sich zur Wochenmitte kalt und bewölkt. Der Mittwoch beginnt bedeckt und regnerisch, im Bergland sei weiterhin Schnee zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in den flachen Regionen Niedersachsens sei am Mittwoch im Tagesverlauf mit leichtem Schneefall zu rechnen, der aber "voraussichtlich in weiten Teilen schmilzt", sagte eine Sprecherin des DWD. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei zwei Grad, im Harz bei minus ein Grad. In der Nacht zu Donnerstag lasse der Schneefall langsam nach, es bleibe frostig bei Temperaturen um minus ein Grad. Im Bergland sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad.

Am Dienstag hatten Einsatzkräfte auf einer Straße kurz vor Wolfshagen (Landkreis Goslar) einige Äste von der Straße geräumt, die wegen des schweren Schnees auf den Bäumen abgebrochen waren, wie die Polizei mitteilte.

Am Donnerstag bleibt es in Niedersachsen und Bremen bedeckt. Der DWD rechnet mit Niederschlag, der teils als Regen, teils als Schnee fällt. Die Höchstwerte liegen bei null bis vier Grad. An der Nordsee könne es etwas windiger werden.