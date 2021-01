Erstmals hochansteckende Geflügelpest in Entenmastbetrieb

Cloppenburg/Garrel. Die für Tiere hochansteckende Geflügelpest breitet sich weiter im Nordwesten Niedersachsens aus. Wie der Landkreis Cloppenburg am Dienstag mitteilte, wurde in der Gemeinde Garrel erstmals in einem Entenmastbetrieb das hochpathogene Influenza-Virus H5N8 nachgewiesen. Auch ein weiterer Putenbetrieb war von dem Virus betroffen. Insgesamt 36 000 Enten und 26 000 Puten mussten demzufolge am Dienstag getötet werden.

Im Landkreis Cloppenburg ist die Geflügelpest seit dem 20. Dezember damit in zwölf Betrieben mit insgesamt rund 167 000 Tieren, davon 131 000 Puten, ausgebrochen. Um die Ausbruchsbetriebe wurden Sperr- und Beobachtungsgebiete eingerichtet. Der Landkreis gehört zur Hochburg der Geflügelhaltung in Niedersachsen.

Der Leiter des Kreis-Veterinäramtes, Karl-Wilhelm Paschertz, sagte, es sei kritisch, dass in den Gemeinden Garrel und Bösel trotz der hohen Wildvogelpopulation und der alle Jahre wiederkehrenden Geflügelpest immer wieder so viele Puten eingestallt würden. Vor diesem Hintergrund sei es wichtig, dass in den Betrieben Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.