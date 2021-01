Menschen suchen Schnee: Parkplätze im Deister überfüllt

Nienstedt/Hannover. Neben dem Harz zieht es viele Menschen auch in den verschneiten Deister. Das sorge in dem Höhenzug nahe Hannover für eine angespannte Verkehrslage und überfüllte Parkplätze, teilte die Polizei Hannover am Dienstag via Twitter mit. Am Wochenende hatten sich im Harz kilometerlange Staus gebildet, nachdem viele Ausflügler sich entgegen aller Mahnungen auf den Weg zu dem Mittelgebirge gemacht hatten.

Am Nienstedter Pass im Deister ahndeten sowohl Polizisten als auch Mitarbeiter des Ordnungsamt Parkverstöße von Autofahrern, die ihre Fahrzeuge am Straßenrand abgestellt hatten. Die Kosten von zehn Euro nahmen einige allerdings gern in Kauf. "Hauptsache, wir können endlich mal Schlitten fahren. Zu Hause fällt uns die Decke auf den Kopf, wegen des Corona-Lockdowns kann man ja nichts machen", sagte eine Frau. Am Mittag wurden Parkverbotsschilder und Warnbaken aufgestellt.

Vor allem in den höheren Lagen dürfte es winterlich bleiben: In den Hochlagen des Harzes erwartet der Deutsche Wetterdienst Dauerfrost bis minus ein Grad.