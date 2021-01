Corona-Reihentests für Schüler und Schulbeschäftigte

Bremen. Die bremische Schulbehörde bietet 73 000 Schülerinnen und Schülern und 11 200 Beschäftigten an öffentlichen und privaten Schulen freiwillige und kostenlose Corona-Tests an. Es handele sich um PCR-Tests, die von geschultem Personal vorgenommen und gemeinsam mit dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) organisiert würden, teilte die Senatorin für Bildung und Kinder, Claudia Bogedan (SPD), am Dienstag mit.

Die Schulanwesenheitspflicht bleibt den Angaben zufolge in Bremen nach dem Ende der Weihnachtsferien am Freitag vom 11. bis 15. Januar 2021 aufgehoben. Es werde aber Präsenz- und Distanzunterricht angeboten. Das heiße, es seien keine verlängerten Ferien, die Schulen blieben grundsätzlich geöffnet, so die Ressortchefin. Für alle Beschäftigten der weiterführenden Schulen der Stadt gebe es schon an diesem Donnerstag und Freitag die Möglichkeit, sich testen zu lassen.

Die Bremer FDP hatte bereits nach der Ankündigung der Aktion im Dezember die Sinnhaftigkeit der Reihentests bezweifelt. Die Sicherheit eines negativen Testergebnisses sei trügerisch, wenn sich alle in der Schule wieder begegneten. Vor allem aber sei ein solcher Massentest mit enormen Kosten verbunden, hatten die Liberalen kritisiert.