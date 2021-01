Staatsgerichtshof verhandelt über Oppositionsklage in Krise

Bückeburg. Der Staatsgerichtshof in Bückeburg verhandelt am 21. Januar über eine Klage der Opposition, die sich zu Beginn der Corona-Krise von der Landesregierung ungenügend informiert und eingebunden sah. Ein Urteil solle zeitnah an einem anderen Termin verkündet werden, teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Fraktionen von Grünen und FDP beklagen, dass die Regierung zumindest bis Ende Mai ihrer Unterrichtungspflicht des Landtags nicht nachgekommen ist. Die Regierung informierte zwar die Spitzen der Fraktionen über die fortlaufenden Änderungen der Corona-Verordnungen. Vorab wurden aber nicht der Landtag als Ganzes und sämtliche Abgeordnete informiert.

Nach Eingang der Klage beim Staatsgerichtshof änderte die Regierung ihre Praxis und informiert seitdem den Landtag über den Inhalt von Änderungen der Corona-Verordnung vorab. Eine Verpflichtung dazu sieht sie aber weiterhin nicht, wie das Gericht mitteilte. Zuletzt hatten die Regierungsfraktionen von SPD und CDU sich auch im Landtag um eine bessere Einbindung der Opposition bemüht. Eine inhaltlich identische Klage der AfD war vom Gerichtshof bereits verworfen worden, nachdem die Partei ihren Fraktionsstatus im Landtag nach einem parteiinternen Zerwürfnis verloren hatte.