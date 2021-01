Tauziehen um Abschiebung eines mutmaßlichen Gefährders

Das Innenministerium hält den Mann für einen islamistischen Gefährder und will ihn in die Türkei abschieben. Doch zwei Versuche von deutschen Behörden sind gescheitert. Möglicherweise geht das juristische Tauziehen weiter.

Göttingen. Nach der gestoppten Abschiebung eines mutmaßlichen islamistischen Gefährders aus Göttingen erwägt die Stadt eine Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Die Stadt sei nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts im Austausch mit dem Innenministerium und prüfe den Sachverhalt, sagte Stadtsprecher Dominik Kimyon am Dienstag. "Es gibt noch keine Entscheidung."

Das Verwaltungsgericht Göttingen hatte am 22. Dezember entschieden, dass der von den Sicherheitsbehörden als IS-Sympathisant eingestufte Mann vorerst nicht in die Türkei abgeschoben werden darf. (Az.: 1 B 13/20). Der 30-Jährige ist in Deutschland geboren, hat aber nur einen türkischen Pass. Im Jahr 2018 zog er nach Göttingen. Das Innenministerium hält ihn für einen islamistischen Gefährder.

Dem Gericht zufolge überwiegt das Bleibeinteresse des Mannes das Ausweisungsinteresse des Staates. Die Kammer verwies darauf, dass der Mann bislang nur zu Geldstrafen und zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, die über sieben Jahre zurückliege. Er sei in Deutschland geboren und habe ein seit 2006 unbefristetes Aufenthaltsrecht. Dem Gericht zufolge ist der Mann in Deutschland verwurzelt, seine gesamte türkischstämmige Familie und ein minderjähriges Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit leben dort. Sein Bleibeinteresse wiege deshalb in der Gesamtabwägung schwer.

Im Januar 2020 hatte das Bundesverwaltungsgericht eine sogenannte Gefährderabschiebung durch das Innenministerium gestoppt, weil die Richter keine aktuelle terroristische Gefahr durch den Mann sahen. Die Stadt Göttingen ordnete daraufhin als allgemein zuständige Ausländerbehörde die Ausweisung des Mannes an und begründete dies mit dessen Straffälligkeit und besonderer Gefährlichkeit. Dagegen wehrte sich der Mann mit einer Klage beim Verwaltungsgericht Göttingen und hatte Erfolg.