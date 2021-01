Ilsede. Bei der Kollision mit einem Baum ist am Montag ein Autofahrer im Landkreis Peine ums Leben gekommen. Der 56 Jahre alte Mann fuhr auf der Bundesstraße 444 aus Richtung Groß Lafferde in Richtung Groß Ilsede, als er aus zunächst unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte. Der Fahrer starb an seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Die Unfallstelle war mehrere Stunden lang für den Verkehr gesperrt.

( dpa )