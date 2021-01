Neuer Lotto-Millionär gewinnt über vier Millionen Euro

Hannover. Das Jahr 2021 ist noch jung - und doch gibt es in Niedersachsen schon zwei neue Lotto-Millionäre. Ein Tipper habe bei der ersten Ziehung im Lotto "6aus49" mit sechs richtig getippten Zahlen sowie der korrekten Superzahl insgesamt 4 022 098,70 Euro gewonnen, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Seinen Spielschein mit sechs getippten Feldern gab der Gewinner zuvor in einer Annahmestelle im Landkreis Hameln-Pyrmont ab. Bereits am Neujahrstag gab es einen neuen Millionär im Landkreis Wesermarsch - dank eines Loses der Silvesterlotterie. Sechs richtige Endziffern verschafften ihm einen Gewinn von einer Million Euro.

( dpa )