Ofen mit Spiritus angeheizt: Mann erleidet Verbrennungen

Uplengen. Bei einem Brandunglück in seiner Wohnung im Landkreis Leer hat ein Mann schwere Verbrennungen erlitten. Er hatte am Sonntagabend nach ersten Erkenntnissen versucht, einen Kaminofen in seiner Wohnung in Uplengen mithilfe von Spiritus anzuheizen. "Durch den Brandbeschleuniger ist es dann wohl zu einer Stichflamme und einer kleinen Verpuffung gekommen, bei der sich der Mann Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper zugezogen hat", teilte die Feuerwehr mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik nach Groningen.

