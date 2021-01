Brennspiritus für den Kamin: Mann schwer verletzt

Jübberde. Ein Mann hat in Jübberde (Landkreis Leer) beim Befeuern seines Kamins schwere Brandverletzungen erlitten. Er habe wohl versucht, den Ofen mit Hilfe von Brennspiritus anzufeuern, teilte die Feuerwehr Leer am Sonntag mit. Durch den Brandbeschleuniger sei es dann vermutlich zu einer Stichflamme und einer kleinen Verpuffung gekommen, bei der der Mann Verbrennungen im Gesicht und am Oberkörper erlitt. Auch ein Sessel vor dem Kamin sei in Brand geraten. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Groningen geflogen.

( dpa )