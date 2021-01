Lösbare Pokallose für Wolfsburg, Nordduell bei den Frauen

Hannover. Die Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und VfL Wolfsburg haben im DFB-Pokal lösbare Achtelfinal-Aufgaben zugelost bekommen. Die Wolfsburger treffen zu Hause auf das Erstliga-Schlusslicht FC Schalke 04. Werder empfängt den Zweitliga-Club SpVgg Greuther Fürth. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Die Runde der besten 16 wird am 2. und 3. Februar 2021 ausgetragen, das Viertelfinale am 2. und 3. März. Nach dem Halbfinale am 1. und 2. Mai findet das Finale in Berlin am 13. Mai statt.

Im Viertelfinale des Frauen-Wettbewerbs wird Titelverteidiger VfL Wolfsburg in einem Nordduell auf den Sieger des Spiels Werder Bremen gegen SV Meppen treffen. Die beiden Bundesliga-Aufsteiger müssen zunächst am 28. Februar ihr Achtelfinal-Spiel nachholen. Die Runde der letzten 8 wird dann am 20. und 21. März ausgetragen.