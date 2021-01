38 weitere Corona-Neuinfektionen im Land Bremen gemeldet

Bremen. Im Land Bremen ist die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen um 38 auf 13 756 gestiegen. Die Zahl der an oder mit dem Virus Gestorbenen stieg um zwei auf 204, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der aktiven Infektionen erhöhte sich um 36 auf 1485. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen, die im Lauf der vergangenen sieben Tage auf 100 000 Einwohner kamen, lag in der Stadtgemeinde Bremen bei 82,1 und in der Stadtgemeinde Bremerhaven bei 67,9.

Über die Feiertage und zur Jahreswende wurde allerdings möglicherweise weniger getestet und nicht alle Gesundheitsämter haben das Infektionsgeschehen vollständig gemeldet. Die Zahlen sind deshalb nur bedingt vergleichbar mit den Angaben der Vergangenheit.