Niederlangen. Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagmittag im Emsland von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Bei dem Unfall auf der Landesstraße 48 in Niederlangen (Landkreis Emsland) gebe es nach ersten Erkenntnissen keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung, teilte die Polizei mit. Der verletzte Beifahrer wurde behandelt, seine Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, sagte ein Polizeisprecher.

( dpa )