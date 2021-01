Füllkrug und Selke bei Werder zurück im Kader

Bremen. Erstmals seit Ende Oktober steht Niclas Füllkrug bei Werder Bremen wieder im Kader. Der 27 Jahre alte Angreifer wurde von Trainer Florian Kohfeldt in das Aufgebot für das Bundesligaspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) berufen. Auch Davie Selke ist wieder dabei, sitzt aber ebenfalls zunächst auf der Ersatzbank. Dafür setzt Kohfeldt im ersten Spiel des neuen Jahres in der Offensive auf den Japaner Yuya Osako, Josh Sargent und Leonardo Bittencourt. Bei den Berlinern kehrt Marcus Ingvartsen in die erste Elf zurück. Auch Robert Andrich steht nach seiner Rotsperre in der Anfangsformation der Gäste.

( dpa )