Brände Autos in Carport in Flammen: Mindestens 100 000 Euro Schaden

Bardowick. Ein Brand in einem Hybridauto in Bardowick (Landkreis Lüneburg) hat nach Einschätzung der Polizei einen Schaden von mindestens 100 000 Euro verursacht. Vermutlich löste ein technischer Defekt des Wagens das Feuer am Neujahrsabend aus, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Ein weiteres Auto, das neben dem Hybridwagen unter einem Carport abgestellt war, stand ebenfalls in Vollbrand. Die Flammen griffen auf den Carport und den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses über.

Die vierköpfige Familien des Hauses konnte das Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen. Sie kam zunächst in einer Wohnung im Gemeindehaus unter, weil ihr Haus nach Abschluss der Löscharbeiten vorerst nicht bewohnbar war.