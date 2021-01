Land hält an Porzellan-Manufaktur Fürstenberg fest

Die Porzellan-Firma Fürstenberg ist wohl eine der exotischsten Beteiligungen des Landes Niedersachsen. Braucht man so etwas in Zeiten enger Corona-Finanzen noch in quasi-staatlicher Trägerschaft? Beim angeschlagenen Flughafen Hannover hofft man auf Besserung.

Hannover/Fürstenberg. Das Land Niedersachsen will die traditionsreiche Porzellan-Manufaktur Fürstenberg trotz angespannter Corona-Haushaltslage nicht verkaufen. "Wir sind der Auffassung, dass wir solche kulturhistorisch wertvollen Institutionen erhalten sollten. Das fällt uns mal leichter, mal schwerer", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Es gebe derzeit keine Pläne, das Engagement über eine landeseigene Investment-Gesellschaft bei dem Unternehmen aufzulösen. "Die Begründung dafür hat auch weiter Bestand", meinte Weil. "Es ist eine der ältesten und wichtigsten deutschen Porzellan-Manufakturen."

Die Fürstenberg-Anteile waren zunächst bis Ende 2019 über die Norddeutsche Landesbank (NordLB) verwaltet worden. Diese hatte das über 270 Jahre alte Unternehmen dann aber im Zuge ihrer eigenen Rettung ans Land abgegeben. "Ich würde davor warnen, dass wir jetzt zu einem Ausverkauf von kulturellem Erbe kommen", betonte Weil. Fürstenberg-Produkte sind zum Beispiel oft auch ein Gastgeschenk auf Auslandsreisen von Kabinettsmitgliedern. Es hatte mehrmals Gerüchte gegeben, dass für die Firma aus der Nähe von Holzminden inzwischen auch private Investoren gesucht würden.

Bei einer anderen Landesbeteiligung - dem Flughafen Hannover-Langenhagen - denkt die Regierung zwar über mögliche Hilfen nach. Noch sei das Thema jedoch nicht akut, sagte Weil. "Alle Flughäfen haben massive Probleme, weil der Luftverkehr in diesem Jahr schlichtweg kaum stattgefunden hat. Aber in normalen Zeiten, auf die wir hinarbeiten, ist der Flughafen Hannover-Langenhagen einer der wirtschaftlich gesündesten, die wir in Deutschland haben. An seiner guten Perspektive habe ich keinen Zweifel."

Generell gelte das Bekenntnis des Landes zu seiner 35-Prozent-Beteiligung an dem Airport nach wie vor, bekräftigte Weil: "Aus meiner Sicht muss sich ein öffentlicher Anteilseigner so verhalten, wie wir das auch von privaten erwarten: als ein Eigner, der in guten wie in schlechten Zeiten an der Seite des Unternehmens steht." Bei der ebenfalls angeschlagenen Deutschen Messe AG schießen das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover als Hauptinhaber bereits Bürgschaften und Kapital zu.