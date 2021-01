VfL Osnabrück will auch beim Tabellenführer Kiel punkten

Osnabrück/Kiel. Der VfL Osnabrück will auch beim Spitzenreiter Holstein Kiel seine Auswärtsstärke unter Beweis stellen. Bislang haben die Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga schon zwölf Punkte in der Fremde gesammelt und nur bei Fortuna Düsseldorf eine Niederlage kassiert. "Das ist eine coole Aufgabe und Herausforderung", sagte VfL-Coach Marco Grote am Freitag mit Blick auf das erste Spiel im neuen Jahr am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Wir werden versuchen, Holstein Kiel auf Augenhöhe zu begegnen und auch da etwas mitzunehmen."

Den Osnabrückern tat die kurze Weihnachtspause gut, hatte es zuvor inklusive des DFB-Pokalspiels beim Fußball-Erstligisten 1. FC Köln (0:1) doch drei Niederlagen ohne eigenen Treffer gegeben. In Kiel setzt Grote auch auf die Angreifer Christian Santos und Marc Heider, die nach ihren Verletzungen weiter aufgeholt haben. Vor allem Santos könnte in der Startformation stehen. "Christian ist voll wieder im Training und macht einen guten Eindruck", sagte Grote über den bislang dreifachen Torschützen.

Dass die Kieler das Jahr 2020 als Erste abgeschlossen haben, überrascht den Osnabrücker Trainer nicht. "Nein, überhaupt nicht", sagte der VfL-Coach. "Dass sie ein Kandidat für ganz oben sind, hatte sich schon im vergangenen Jahr angedeutet. Der Kader ist für die zweite Liga extrem gut besetzt, zudem hatten sie bislang wenig Verletzungspech und haben gute Leute dazu bekommen."