Pistorius mahnt Demonstranten zur Vorsicht

Hannover. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat Kritiker der Corona-Maßnahmen im Zusammenhang mit Demonstrationen zur Vorsicht aufgerufen. "Für den Gastwirt oder den Künstler, der von Corona-Beschränkungen betroffen ist und protestiert, habe ich persönlich durchaus Verständnis", sagte Pistorius der dpa in Hannover. Und auch jeder andere könne demonstrieren. In allen Fällen gelte aber: "Wenn das Versammlungsrecht aufrechterhalten wird, geschieht dies unter Pandemiebedingungen, also mit Maske und entsprechendem Abstand", sagte Pistorius. "Es ist keine Zumutung, mit Maske gegen die Maskenpflicht zu demonstrieren." Mit Blick auf Rechtsextremisten und Reichsbürger in den Reihen mancher Demonstration sagte Pistorius aber auch: "Jeder muss darauf achten, mit wem er demonstriert oder wen er durch seine Teilnahme stärkt. Denn meistens sagen Bilder mehr als Worte." Der Verfassungsschutz in Niedersachsen beobachte nicht grundsätzlich die Demonstranten, die an einer Demonstration teilnehmen, sondern habe die Strippenzieher im Blick und bewerte ihre Aussagen. "Daraus entsteht ein Bild, das weiterentwickelt wird." Dabei habe die "Querdenken"-Bewegung, die gegen die Corona-Beschränkungen mobil macht, in Niedersachsen zumindest aktuell keine Strukturen wie in Baden-Württemberg, wo der Verfassungsschutz sie beobachtet. Dass sich solch eine Gruppe in der Corona-Krise bildet, war vorher nicht vorhersehbar, sagte Pistorius. "AfD und Pegida haben uns aber gelehrt, dass solche Bewegungen in kurzer Zeit große Aufmerksamkeit erlangen können." Ihre Wirkung entwickelten sie insbesondere in den Echokammern der sozialen Medien. "Einen Teil dieser Anhänger erreichen wir Demokratinnen und Demokraten auf den herkömmlichen Kanälen nicht mehr."

Außerdem kündigte Pistorius an, "weiter genau hingucken" zu wollen. "Das schulden wir auch dem großen Anteil der Menschen, die sich solidarisch und verantwortungsvoll verhält, um die Pandemie möglichst schnell in den Griff zu bekommen", sagte der Minister. "Ich erlebe, dass dieser Teil der Bevölkerung zunehmend verstört und auch sauer über die Ignoranz einiger weniger ist, die ja im Zweifel auch ausreicht, um das Virus stark weiter zu verbreiten."