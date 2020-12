Niedersachsen steht vor ungewöhnlichem Jahreswechsel

Hannover. Niedersachsen steht mitten in der Corona-Pandemie vor einem ungewöhnlichen Jahreswechsel. Gastronomische Betriebe sind geschlossen, Partys und der Verkauf von Raketen und Böllern verboten. Selbst wer noch Feuerwerk aus dem Vorjahr hat, darf es vielerorts nicht zünden. Selbst zu Hause darf nicht groß gefeiert werden, erlaubt sind höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten zuzüglich Kinder unter 14 Jahren. Für die Silvesternacht gilt ein An- und Versammlungsverbot. Politik, Polizei und Feuerwehr fordern die Menschen auf, sich an die Regeln zu halten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Polizei will verstärkt kontrollieren. Ein stilles Lichtfeuerwerk ist am Heizkraftwerk Linden in Hannover geplant.

( dpa )