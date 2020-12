Hannovers Torwart Domenico Ebner (r) in Aktion.

Hannover. Der italienische Handball-Nationaltorwart Domenico Ebner ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 26-Jährige von der TSV Hannover-Burgdorf habe keinerlei Symptome, teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Beim Test-Länderspiel gegen die Schweiz am Vortag hatte Ebner noch gespielt. Eine zweite Testpartie der beiden Länder, die für diesen Mittwoch geplant war, wurde nach dem positiven Ergebnis abgesagt. Ebner befindet sich in Quarantäne.