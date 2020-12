Ministerpräsident Weil ruft zu stillem Silvester auf

Hannover. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen und aus Solidarität mit dem belasteten Klinikpersonal hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dazu aufgerufen, den Jahreswechsel ruhig zu verbringen. "Meine herzliche Bitte an alle Menschen ist, sich in diesem Jahr das Böllern zu verkneifen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach einem Besuch der Notaufnahme des Klinikums Agnes Karll in Laatzen bei Hannover. In der Neujahrsnacht verzeichnen die Krankenhäuser sonst Weil zufolge 50 Prozent mehr Notaufnahmen - darunter viele stark betrunkene Menschen mit Feuerwerkskörper-Verletzungen. Die ohnehin schweren Arbeitsbedingungen würden in diesem Jahr noch wegen des Infektionsschutzes verschärft. Daher sollten die Menschen "ganz, ganz still" und im kleinsten Kreis den Jahreswechsel feiern, sagte der niedersächsische Regierungschef.

( dpa )