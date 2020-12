Niedersachsen erhält weniger Impfdosen als angekündigt

Hannover. Niedersachsen steht zum Start der Corona-Impfkampagne weniger Impfstoff zur Verfügung als ursprünglich angekündigt. Am Mittwoch seien rund 15 000 Impfdosen weniger angekommen als zugesagt, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Damit standen für landesweit rund 56 000 Menschen je zwei Impfdosen zur Verfügung. Zunächst ging das Ministerium davon aus, dass die für nächste Woche angekündigte Lieferung von weiteren 63 000 Dosen komplett entfällt. Laut Bundesgesundheitsministerium soll es aber am 8. Januar und dann wieder am 18. Januar neuen Impfstoff geben.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte: "Erkennbar ist die Produktion noch nicht zuverlässig." Der SPD-Politiker wies den Vorwurf zurück, Niedersachsen habe den Impfstart verschlafen. Das Land halte bewusst die Hälfte der Dosen zurück, um für jeden Geimpften auch die notwendige zweite Impfung innerhalb weniger Wochen sicherzustellen.