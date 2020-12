Frank Baumann verlängert als Werder-Geschäftsführer

Bremen. Frank Baumann hat seinen Vertrag als Geschäftsführer bei Werder Bremen erst einmal nur um ein Jahr verlängert. Mit der kurzen Laufzeit trägt der Fußball-Bundesligist der Tatsache Rechnung, dass die Mitgliederversammlung des Vereins wegen der Coronakrise in das Frühjahr des kommenden Jahres verlegt werden musste. Dann stehen auch Wahlen zum Aufsichtsrat an, für den sich auch Baumann-Kritiker bewerben wollen. Eigentlich hätte die Versammlung im November stattfinden sollen.

Für Baumann, dessen Vertrag nach dieser Saison ausgelaufen wäre, ist die kurze Laufzeit kein großes Thema. "Das ist für mich überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass ich das Vertrauen spüre. Für mich drückt sich das nicht nur in der Laufzeit, sondern in der täglichen Arbeit aus", sagte Baumann am Mittwoch. Der Ex-Profi ist seit Mai 2016 als Geschäftsführer bei Werder tätig.