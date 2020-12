Ein Schild mit der Aufschrift "Geflügelpest Sperrbezirk" steht an einer Straße.

Agrar Geflügelpest in weiterem Betrieb nachgewiesen

Garrel. Nach einem weiteren Ausbruch der Geflügelpest im Kreis Cloppenburg müssen 11 000 Puten eines Betriebs getötet werden. Der Stall in Garrel liegt nach Angaben des Landkreises vom Mittwoch innerhalb der bisherigen Restriktionsgebiete, so dass keine weiteren Sperr- und Beobachtungsbezirke erforderlich sind. In dem Kreis sind damit bislang sieben Betriebe mit mehr als 76 000 Puten betroffen. Im Sperrbezirk werden den Angaben zufolge 60 Betriebe engmaschig alle zwei Tage untersucht.

Nach Ausbrüchen vor Weihnachten in den Kreisen Cloppenburg und Oldenburg hatten die Behörden Kontrollen und Vorsichtsmaßnahmen verstärkt. In vielen Landkreisen gilt bereits eine Stallpflicht für Geflügel.