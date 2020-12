Arbeitsagentur: 1,7 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld

Hannover. Die Bundesagentur für Arbeit hat in diesem Jahr in Niedersachsen für Kurzarbeitergeld mehr als 1,7 Milliarden Euro ausgezahlt. Die Zahl sei seit dem Frühjahr explodiert. "Das sprengt alle Dimensionen", sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, der Deutschen Presse-Agentur. Im Jahr 2019 habe der Betrag für das Kurzarbeitergeld in Niedersachsen bei 25 Millionen Euro gelegen. Durch das Kurzarbeitergeld hätten Betriebe stabilisiert und viele Entlassungen vermieden werden können.

( dpa )