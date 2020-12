Auto rollt in Mittellandkanal

Recke. Ein abgestelltes Auto ist in Recke im Kreis Steinfurt nahe der Grenze zu Niedersachsen in den Mittellandkanal gerollt. Einsatzkräfte waren am Dienstagnachmittag damit beschäftigt, den Wagen wieder aus dem Wasser zu holen. Für die Bergung sei der Schiffsverkehr eingestellt worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war das an einem abschüssigen Gelände abgestellte Auto nicht richtig gesichert. Menschen saßen demnach nicht im Wagen. Nach Angaben der Feuerwehr Rheine waren auch Taucher im Einsatz.

( dpa )