Kommen niedersächsische Landeshilfen für den Tui-Konzern?

Hannover. Mögliche Corona-Hilfen Niedersachsens für den angeschlagenen Tui-Konzern stoßen in der Landtagsopposition weiter auf große Skepsis. Nach Auffassung der Grünen darf der weltgrößte Reiseanbieter keine umfangreiche Unterstützung aus Landesmitteln wie etwa die Beteiligungen Deutsche Messe AG oder Flughafen Hannover bekommen. Finanzexperte Stefan Wenzel sprach sich gegen entsprechende Bürgschaften für Tui aus, die nach Informationen aus dem Umfeld der Landesregierung für eine Summe von 400 Millionen Euro gelten könnten.

"Es ist nicht Aufgabe des Staates, die Tui-Investoren zu retten, die bislang herzlich wenig zur Lösung beigetragen haben", kritisierte Wenzel. Die FDP hatte eine Bürgschaft in diesem Fall bereits Anfang Dezember ein "unverantwortliches Risiko" genannt.

Tui erhält schon Milliardenkredite, die mehrheitlich vom Bund kommen. Gewerkschafter bemängeln, dass das Management parallel dazu Tausende Jobs abbaut und in guten Jahren relativ hohe Dividenden ausgezahlt wurden, statt höhere Gewinnanteile ins Unternehmen zu investieren. "Um möglichst viele der Tui-Arbeitsplätze zu erhalten, ist anstelle der immer neuen Rettungspakete eine bessere Lösung nötig", so Wenzel. "Das kann ein Schutzschirmverfahren sein oder auch eine Maßnahme nach dem neuen Sanierungs- und Insolvenzrechts-Fortentwicklungsgesetz, das Anfang des Jahres in Kraft tritt."

Kurz vor Weihnachten hatte der Haushaltsausschuss des Landtages über mögliche Bürgschaften entscheiden wollen. Es soll nun jedoch Bedarf für weitere Prüfungen etwa zu beihilferechtlichen Fragen geben - die nächsten regulären Beratungen sollen am 13. Januar folgen. Für die Messegesellschaft in Hannover hatte das Land bereits konkrete Hilfen in Aussicht gestellt, auch für den Airport Hannover-Langenhagen sind Bürgschaften und ergänzende Kapitalspritzen in der Diskussion.

Anders als bei den Landesbeteiligungen Messe und Flughafen, zu deren Miteignern auch die Stadt Hannover gehört und die Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) als "systemrelevant" bezeichnet hatte, lehnen die Grünen eine Tui-Unterstützung ab. Diese würde primär Großinvestoren fördern, die in der bisherigen Geschäftspolitik wenig vorausschauend gehandelt hätten, hieß es. Begründungen des Managements, man brauche mehr Hilfen bis zur Erholung der Reisekonjunktur, seien fraglich.

Schon nach dem zweiten Rettungspaket im Frühherbst habe Tui mehr Geld verloren als zunächst angenommen. "Ich kann nicht erkennen, warum nun die dritte Prognose des Vorstands näher an der Realität sein sollte", so Wenzel. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte im Sommer gesagt: "Ich erwarte, dass sich die wirtschaftliche Ausrichtung nicht allein an der Überwindung der ohne Zweifel ernsten Krisensituation orientiert, sondern einer langfristigen Zielsetzung folgt."

Tui hofft nach dem Einbruch 2020 nun 2021 auf ein deutlich besseres Geschäft. Die Unterstützung - private Kapitalspritzen inklusive - summiert sich inzwischen auf 4,8 Milliarden Euro. Auch ein Einstieg des Bundes ist vorbereitet, was Kritiker staatlicher Eingriffe mit gemischten Gefühlen sehen. Bis zu 8000 Stellen weltweit stehen auf der Streichliste, vor allem im Ausland. Anfang Dezember hatte das Unternehmen laut Vorstandschef Fritz Joussen noch rund 2,5 Milliarden Euro an flüssigen Mitteln zur Verfügung. Joussen hatte allerdings auch erklärt, dass das Geld jetzt wirklich über die Krise hinweg reichen soll. Erst Mitte 2022 müsse Tui erste Kredite zurückzahlen.