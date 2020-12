Bremerhaven. Ein Lkw-Fahrer hat in Bremerhaven am Steuer einen Herzinfarkt erlitten und ist gegen eine Hauswand gefahren. Der 63-Jährige sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Das Wohn- und Geschäftshaus wurde beschädigt, dessen Bewohnerinnen wurden aber nicht verletzt. Sie konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem der Viehtransporter aus dem Gebäude gezogen worden war.

( dpa )