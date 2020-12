Corona-Impfungen in drei weiteren Regionen geplant

Hannover. Nach dem Start der ersten Impfungen gegen Covid-19 in den Kreisen Osnabrück und Cloppenburg sollen in den kommenden Tagen drei weitere Regionen in Niedersachsen folgen. Die Grafschaft Bentheim solle im Laufe des Montags 1000 Impfdosen erhalten und am Folgetag könnten die Impfungen starten, teilte das Gesundheitministerium in Hannover mit. Der Landkreis Nienburg und die Stadt Osnabrück hätten signalisiert, dass sie am Mittwoch beginnen können - sie sollen einen Tag vorher mit rund 1000 Dosen beliefert werden. Nach Angaben des Landkreises Grafschaft Bentheim sollen am Dienstagvormittag zwei mobile Impfteams Bewohner und Personal einer Altenpflege-Einrichtung in Nordhorn impfen.

Niedersachsen konzentriert dem Ministerium zufolge zu Beginn der Kampagne alle Ressourcen auf den Einsatz von mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen. Die 50 Impfzentren sollen erst im Laufe des Januars ihren Betrieb aufnehmen. "Aus diesem Grund ist es für Bürgerinnen und Bürger zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht möglich, einen Impftermin über die Impfhotline des Landes zu vereinbaren", sagte ein Sprecher.

Das Land hat in einer ersten Lieferung 10 000 Impfdosen erhalten. Im Laufe des Montags soll eine weitere Lieferung mit rund 53 000 Impfdosen ankommen. "Damit sind wir ab Dienstag in der Lage, jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt mit dem Impfstoff zu beliefern, der uns signalisiert, dass vor Ort alles für die Impfung in den besonders gefährdeten Einrichtungen bereit ist", wird der Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, in der Mitteilung des Gesundheitsministeriums zitiert.

Seit Sonntag werden die ersten Niedersachsen in den Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück, in denen es besonders viele Infektionen gegeben hatte, gegen Covid-19 geimpft. Am ersten Tag erhielten in den beiden Kreisen insgesamt 334 Menschen eine Impfung.