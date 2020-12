Polizei löst illegale Corona-Party im Wald auf

Hann. Münden. Die Polizei hat im Landkreis Göttingen eine illegale Corona-Party mit knapp 20 jungen Leuten aufgelöst. Sie hatten sich trotz Kontaktbeschränkungen am zweiten Weihnachtsfeiertag auf einem Waldspielplatz in Hann. Münden getroffen und Alkohol getrunken, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einige Feiernde versuchten demnach beim Eintreffen der Beamten zu flüchten. Nach kurzer Suche fanden die Polizisten insgesamt 18 Gäste im Alter zwischen 17 und 27 Jahren. Die meisten kamen aus Nordhessen. Gegen alle wurden Verfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

( dpa )