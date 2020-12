Wolfsburgs Fußballerinnen holen Top-Talent Jonsdottir

Wolfsburg. Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat die isländische Nationalspielerin Sveindis Jane Jonsdottir verpflichtet und für das Jahr 2021 an den schwedischen Champions-League-Teilnehmer Kristianstads DFF ausgeliehen. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Die 19 Jahre alte Offensivspielerin wurde zuletzt in ihrer Heimat Torschützenkönigin und isländische Meisterin mit dem Club Breidablik. In Wolfsburg unterschrieb sie einen bis 2024 gültigen Vertrag.

"Sveindis ist eine talentierte Spielerin, die alle Fähigkeiten besitzt, um sich mittelfristig auch in den großen europäischen Ligen zu behaupten", sagte der Sportliche Leiter des VfL, Ralf Kellermann.