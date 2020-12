El Barto: Polizeiwache im Alten Land mit Graffiti beschmiert

Altes Land: Graffiti an der Polizeiwache Fredenbeck erinnert möglicherweise an Bart Simpson.

Stade/Hamburg. Im Alten Land südwestlich von Hamburg sind offenbar "kreative" Graffiti-Künstler unterwegs, die auch vor Polizeiwachen nicht haltmachen.

Wie die Polizei Stade am Montagmorgen mitteilte, ist auch eine Polizeistation in Fredenbeck betroffen. Dort hatten wohl zwischen dem ersten und dem zweiten Weihnachtsfeiertag Unbekannte einen sogenannten "Tag" (sprich: Täg) hinterlassen, der "El Barto" beschwört. Das ist unter anderem das Alter Ego von Bart Simpson, Charakter aus der Serie "Die Simpsons" (Prosieben). Mit dieser zweiten Natur oder unter diesem Pseudonym sprüht der Sohn von Homer Simpson Graffiti, was ihm in der Serie den Künstlernamen und große Reputation einbringt.

Graffiti an Polizeistation misst 1,30 mal 2,70 Meter

Auch an der Fassade der Geestlandhalle, so die Polizei, seien Graffiti entdeckt worden. Dort steht unter anderem "Education". Ob das eine Anspielung auf Homeschooling und die Corona-Krise oder aber auf "We don't need no education" aus "Another Brick in the Wall" von Pink Floyd ist, das wäre bei den "Künstlern" nachzufragen.

Die Polizei spricht von einem Schaden, der Tausende Euro betrage. Das "El Barto" Graffiti habe ein Ausmaß von rund 1,30 m mal 2,70 m. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 04149-933510 bei der Wache in Fredenbeck zu melden.

( HA/ryb )