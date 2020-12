Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe.

Wolfsburg. Mit rund 2,8 Promille ist ein 67 Jahre alter Autofahrer in Wolfsburg von der Polizei gestoppt worden. Der Mann war den Beamten am Freitagabend aufgefallen, weil er mit seinem Fahrzeug extrem langsam unterwegs war und auf die Gegenfahrbahn geriet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Atemalkoholtest brachte dann Gewissheit. Den 67-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste der Mann gleich abgeben.