Impfungen in Bremen beginnen: Mobile Teams in Altenheimen

Bremen. Mit 14 mobilen Impfteams haben die Corona-Impfungen am Sonntag in Bremen begonnen. Die Teams waren in sechs Alten- und Pflegeheimen im Einsatz, wie Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte. Er besuchte das private Seniorenhaus Ansbacher Straße, in dem eine 85 Jahre alte Bewohnerin zuerst geimpft wurde.

"Das ist ein Tag für Hoffnung und Zuversicht", sagte Bovenschulte. Nun müsse möglichst schnell möglichst viel Impfstoff produziert und verteilt werden. Dann sei es möglich, dass das kommende Jahr schon nicht mehr so stark von der Corona-Pandemie beherrscht werde.

"500 Personen werden heute schon geimpft", sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Aber allein in Bremen gebe es mehr als 30 000 Menschen von über 80 Jahren, die geschützt werden sollen. Das kleine Bundesland hat als erste Lieferung etwa 5000 Dosen des Impfstoffes bekommen. Für eine Immunisierung müssen die Mediziner zweimal impfen.

Einstweilen fließe der Impfstoff nur spärlich, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linkspartei). Sie hoffe auf größere Lieferungen ab Januar. "Ich bin froh, dass wir jetzt anfangen können zu impfen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen", sagte sie.

In dem Seniorenhaus ließen sich den Angaben nach 27 von 30 Bewohnerinnen und Bewohnern und das Personal impfen. "Die Impfbereitschaft ist sehr hoch", sagte Bürgermeister Bovenschulte.