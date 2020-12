Impfungen gegen Corona beginnen in Niedersachsen und Bremen

Bad Rothenfelde/Bremen. Die Impfungen gegen Corona beginnen am Sonntag auch in Niedersachsen und Bremen. Als erste sollen die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Medizinpersonal die schützende Impfspritze erhalten. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil besucht deshalb ein Heim in Bad Rothenfelde im Landkreis Osnabrück. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (beide SPD) hat sich zum Beginn der Impfkampagne in einem Heim im Stadtteil Findorff angekündigt.

Niedersachsen hat als erste Partie knapp 10 000 Impfdosen bekommen, Bremen knapp 5000. Weil zwei Impfungen nötig sind, können damit etwa 7500 Menschen geimpft werden. Bis Ende des Jahres soll es weitere Lieferungen geben. Das Präparat der Firmen Biontech und Pfizer war kurz vor Weihnachten EU-weit zugelassen worden.