Autofahrerin übersieht Wagen mit Vorfahrt: Ehemann stirbt

Ostrhauderfehn. Geblendet durch die tiefstehende Sonne hat eine 82-jährige Autofahrerin in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) einen Unfall verursacht, bei dem ihr 83-jähriger Mann ums Leben kam. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau am Vortag zum Abbiegen auf eine Kreuzung gefahren. Sie übersah dabei einen Pkw, der Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenprall wurde das Auto der 82-Jährigen in eine Hecke geschleudert und beschädigt. Sie selbst wurde nur leicht verletzt, doch ihr verletzter Mann als Beifahrer starb im Krankenhaus in Oldenburg. In dem anderen Wagen wurden der Fahrer (39) und seine Beifahrerin (29) leicht verletzt. Im Auto saßen auch die drei Kinder der Familie, die unverletzt blieben.

( dpa )