Auto überschlägt sich bei Glätte: Ein Schwerverletzter

Groß Ippener. Bei einem Glätteunfall in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Wagen von Harpstedt nach Groß Ippener (Kreis Oldenburg). Mit ihm im Wagen saßen drei Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren. In einer Rechtskurve kam das Auto bei Glätte von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 17 Jahre alte Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Die drei anderen Insassen kamen vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus.

( dpa )