Mann prallt mit Auto gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

Brookmerland. Ein 25-Jähriger ist am ersten Weihnachtstag im Landkreis Aurich mit seinem Auto von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden, wie die Feuerwehr am Freitagabend mitteilte. Dann wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Warum der 25-Jährige von der Straße abkam, war zunächst offen. Die Landstraße 4 wurde in Osteel für anderthalb Stunden voll gesperrt.

( dpa )